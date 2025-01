Agi.it - Chi ha liberato Almasri? L'Anm replica a Meloni

AGI - Il generale libico Njeem Osama"è statolo scorso 21 gennaio per inerzia del ministro della Giustizia che avrebbe potuto e dovuto, per rispetto degli obblighi internazionali, chiederne la custodia cautelare": lo afferma l'Associazione nazionale magistrati in una nota in cuialla premier, Giorgia, che da Gedda aveva affermato che fosse stato ", non per scelta del Governo, ma su disposizione della magistratura". L'Anm sottolinea che il Guardasigilli è stato "notiziato dalla polizia giudiziaria il 19 gennaio e dalla Corte d'appello di Roma il 20 gennaio" del fermo die afferma che avrebbe dovuto "chiederne la custodia cautelare in vista della consegna alla Corte penale internazionale che aveva spiccato, nei suoi confronti, mandato di cattura per crimini contro l'umanità e crimini di guerra commessi nella prigione di Mitiga (Libia)".