Fanpage.it - Caso Maddie McCann, il principale sospettato vuole fuggire dall’Europa e cambiare aspetto con la chirurgia

Leggi su Fanpage.it

Il 48enne tedesco Christian Brueckner dovrebbe uscire dal carcere a settembre dopo aver finito di scontare la sua condanna per stupro. Secondo i suoi legali, potrebbe recarsi in un Paese come il Suriname per evitare l'estrazione. E c'è anche l'idea di ricorrere allaplastica pervolto e non farsi più riconoscere.