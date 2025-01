Feedpress.me - Carriere separate dei magistrati, e se la riforma producesse un effetto boomerang?

Leggi su Feedpress.me

Sulla separazione delletra giudici e pubblici ministeri che tanto sta agitandoe forze politiche ho poche certezze ma un dubbio in più si è insinuato in questi ultimi giorni. La responsabilità è di Antonino Di Pietro che in una recente intervista al Corriere della Sera si è detto assolutamente favorevole alla«perché il pm avrà più poteri di prima». Giudizio che.