Caro energia per le imprese del Veneto danno da 15 miliardi di euro

Veneziatoday.it - Caro energia, per le imprese del Veneto danno da 1,5 miliardi di euro

Leggi su Veneziatoday.it

Gli imprenditori delsono preoccupati non solo per gli effetti che l'introduzione dei dazi imposti dall'amministrazione Trump potrebbe avere sulle esportazioni, ma soprattutto per l'impennata dei costi energetici che rischiano di arrecare uneconomico all'intero sistema.