Calcionews24.com - Calciomercato Genoa, sirene saudite per un giocatore? La richiesta arriva direttamente da Pioli

Leggi su Calcionews24.com

per un? Stefanoha messo nel mirino un difensore rossoblù per il suo Al-Nassr: le ultime Ilpotrebbe dire addio a De Winter in questa finestra di: come riportato da SportItalia il difensore belga sarebbe finito nel mirino dell’Al-Nassr di Stefano. É stato proprio il tecnico .