Riminitoday.it - Calcio, Colombi salva il Rimini: ancora uno 0-0 per i biancorossi, questa volta col Milan Futuro

Leggi su Riminitoday.it

Quarto 0-0 consecutivo tra campionato e Coppa Italia per ilche impattano in trasferta contro il. Un punto guadagnato per i romagnoli considerato il rigore fallito dai rossoneri nel primo tempo, parato dacon uno straordinario intervento.che sale a.