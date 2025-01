Livornotoday.it - Bioraffineria a Stagno, la denuncia di Filctem Cgil: "Toscopetrol ha licenziato cinque lavoratori"

Leggi su Livornotoday.it

A fine novembre, la, a un mese della posa della prima pietra per la, pose l'accento su fatto che fosse "inaccettabile che Eni in vista della riconversione della raffineria non abbia fornito garanzie concrete sul futuro dei dipendenti". E adesso la