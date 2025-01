Lanazione.it - Belvedere-Valpiana, scontro al vertice

Derby maremmano che potrebbe riaprire la corsa al primo posto. Oggi, per la ventesima giornata di Promozione, la capolistarischia contro il Massa: prima contro terza per un incontro che potrebbe davvero riaprire o chiudere il discorso relativo al primo posto. La formazione di mister Giallini giocando in casa ha l’occasione di mettere le basi per il salto di categoria; cosa che i ragazzi di Madau proveranno ad evitare. In seconda posizione anche l’Atletico Maremma, appaiato al Massa a quota 41 punti, che oggi sarà sul campo del Saline quinto in classifica con 31 punti. Insomma una sfida delicata che potrebbe, in caso di esito negativo, far rientrare qualche inseguitrici. L’Invictasauro di mister Pedone oggi ha l’occasione di mettere in cascina punti salvezza in unodiretto fondamentale.