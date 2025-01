Oasport.it - Basket: Italia-Ungheria delle qualificazioni agli Europei 2025 si giocherà a Reggio Calabria

Leggi su Oasport.it

Si è avuta la decisione circa il luogo di svolgimento della partita tra(già peraltro in cassaforte per gli azzurri), Sarà infatti al PalaCalafiore (ex PalaPentimele) diche, il prossimo 23 febbraio, si disputerà l’incontro.Si tratta di un ritorno lungamente atteso, quello della Nazionale, nel territorio calabrese, che arriverà dopo la sfida posta alla Turchia il 20 febbraio all’Abdi Ipecki Arena di Istanbul, uno dei luoghi storici della pallacanestro turca. Sarà questa l’ultima finestra di qualificazione per la rassegna continentale.L’era allenata da Carlo “Charlie” Recalcati in quell’ultima occasione in cui era arrivata fin lì la ma azzurre. Si disputava un torneo estivo che avrebbe poi lanciato un gruppo capace di conquistare, pochissime settimane dopo, la meda d’argento alle Olimpiadi di Atene.