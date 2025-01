Sport.quotidiano.net - Baseball. San Marino si rinforza con Eugene Helder

(nella foto) è un nuovo giocatore del San. Il colpo di mercato è di quelli che fanno rumore, perché si tratta del passaggio di uno dei giocatori più importanti della Fortitudo Bologna in divisa sammarinese. Coi felsinei, l’interno nativo di Aruba ha vinto due scudetti, quello del 2020 e quello del 2023, mostrando sempre grande continuità in battuta ad alto livello, in tutti i momenti della stagione.compirà 29 il prossimo 26 febbraio e ha iniziato la sua carriera nella summer league venezuelana e in quella dominicana, per poi passare nelle minors americane con parentesi anche in Triplo A coi Tacoma Rainiers. Nel 2020 ecco lo scudetto nel primo anno bolognese con 388 di media battuta totale. Un’annata in cui, in finale, ha trovato proprio San. Per lui, in quella edizione della ItalianSeries, anche due fuoricampo.