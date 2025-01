Modenatoday.it - Autostrada, altre quattro notti di chiusura per il casello di Modena Sud

Leggi su Modenatoday.it

Sulla A1 Milano-Napoli sono previsti nuovi lavori da parte di Autostrade per l'Italia relativi alla realizzazione della Complanarina di. Come accade ormai da mesi, questo comporterà disagi per chi intende usufruire deldiSud.Nelledi martedì 28, mercoledì 29.