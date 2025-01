Quicomo.it - Autori alla Ubik, tutto il programma di febbraio

Leggi su Quicomo.it

"Finalmente dopo la pausa natalizia riprendono gli eventi in libreria, segnatiin agenda perché non puoi davvero mancare in nessuna data! Siamo davvero felicissime per questi incontri, non vediamo l'ora di rivederti in libreria, ti aspettiamo a braccia aperte". Così le libraie di. Dui.