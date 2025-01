Ilgiorno.it - Auto si ribalta al rondò. Muore trentaseienne. Dinamica sotto la lente

La suasi èta nell’affrontare la rotatoria che collega il tratto urbano della statale 494 a via Cararola, nelle vicinanze dell’ex-stabilimento della Moreschi lungo viale Industria e per lui non c’è stato nulla da fare. Andrea Scottini, 36 anni, idraulico residente in città, è deceduto intorno all’1.30 della notte tra venerdì e sabato. Secondo una prima ricostruzione, effettuata dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Vigevano, che sono intervenuti per effettuare i rilievi del caso, la Renault Capture della vittima, che in passato ha vissuto a Corsico, ha probabilmente toccato un cordolo della rotatoria e tanto è bastato per togliere stabilità al mezzo che si èto. Per il conducente non c’è stato scampo. Ancora da accertare invece le cause di una manovra che non è usuale: la vittima potrebbe non aver valutato correttamente la distanza dell’ostacolo, o forse procedeva a velocità sostenuta o ancora a tradirla può essere stato un colpo di sonno o un malore.