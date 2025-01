Leccotoday.it - Auto in posizione critica lungo strada sterrata: recuperata dai pompieri

Leggi su Leccotoday.it

al lavoro in Valsassina per recuperare un'vettura finita fuoririmanendo in una. I vigili del fuoco sono infatti dovuti intervenire in unaboschiva nel territorio comunale di Casargo, alle ore 17.30 di oggi, domenica 26 gennaio.Sul posto si sono.