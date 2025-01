Bolognatoday.it - Auto esce di strada e finisce in un fosso: conducente in ospedale

Brutto incidente a Sala Bolognese, oggi, domenica 26 gennaio. Poco dopo mezzogiorno un'è uscita di, finendo in un campo e urtando un grosso palo dell'elettricità, in via Carline, all'altezza del civico 28. Da quanto si apprende.