Ildifforme.it - Australian Open, Sinner scende in campo contro Zverev: al via il primo set della finale

Leggi su Ildifforme.it

Finora è accaduto 51 volte che i primi due classificati del ranking mondiale si sfidassero in unadello Slam. Per 26 volte ha vinto il numero 1, per 25 il numero 2. Oggi sarà il giorno dello spareggio? Oppureriuscirà a far esultare di nuovo l'Italia, nella consapevolezza di aver trovato un campione instancabile, umile e soprattutto ambizioso?L'articoloin: al via ilsetproviene da Il Difforme.