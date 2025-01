Lapresse.it - Australian Open, da Nadal ad Alcaraz e il Milan: “Grande Jannik Sinner”

Pochi minuti dopo il trionfo bis a Melbourne di, terzo trofeo Slam in carriera per l’altoatesino in altrettante finali disputate, sul web sono arrivati i complimenti di tennisti e non solo, a cominciare da Rafaele Carlos, fino agli altri azzurri.“Congratulazioni, impressionante“, ha scrittosui social. “Tante congratulazioni, bravo!”, ha scritto invece. Anche Nole Djokovic, che alla vigilia aveva detto avrebbe fatto il tifo per Zverev, alla fine si è congratulato con il numero 1 del mondo. “Auguri, ma Sacha continua a crederci amico mio“, ha scritto Djokovic. Agli auguri anche dei suoi compagni di nazionale, da Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, da Fabio Fognini a Flavio Cobolli. E un omaggio aè arrivato anche dal, squadra di cui è tifosi, che sui maxischermi di San Siro prima della gara con il Parma ha mandato l’immagine dicon la coppa e la scritta ‘”.