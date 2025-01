Lapresse.it - Australian Open 2025, oggi la finale Sinner-Zverev: Jannik cerca il bis

Il campione in carica deglila conferma incontro Alexanderper diventare il più giovane tennista a vincere due trofei consecutivi al Melbourne Park dai tempi di Jim Courier nel 1992 e nel 1993 e per replicare le gesta di Rafa Nadal aglidi Francia nel 2005 e 2006, diventando il primo dai tempi dello spagnolo a confezionare un bis negli Slam a un anno esatto dal suo primo titolo. La testa di serie numero uno arriva da 20 vittorie consecutive.La sfida conDovrà vedersela con il 27enne tedesco che stando il suo primo titolo Slam della carriera dopo aver già giocato 2 finali major perdendole entrambe in cinque set.è approdato allabattendo in semiNovak Djokovic che si è ritirato al termine del primo set venerdì per uno problema muscolare alla gamba sinistra.