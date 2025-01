Oasport.it - Australian Open 2025 day 15: Sinner no limits

Leggi su Oasport.it

Come nella semi del 2024 contro Djokovic,demolisce Zverev senza concedere palle break in finale! In questo momento nessuno è al suo livello tra i giocatori in attività. Cercasi anti Jannik! Ne parliamo alle ore 20:30 in diretta a TennisMania