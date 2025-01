Calcionews24.com - Anguissa gol, l’importanza dei suoi colpi di testa. Quando c’è una rete aerea del Napoli, lui c’è sempre

Leggi su Calcionews24.com

Tutto sule la prestazioni di Zambo, centrocampista del, per il gioco espresso da Antonio Conte Sarà un caso, mava in gol diilvince 2-1. É già successo tre volte in questo campionato e suona a conferma di quanto il centrocampista di Antonio Conte sappia fare due .