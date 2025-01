Amici, le anticipazioni e gli ospiti di oggi domenica 26 gennaio

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –di Maria De Filippi torna26, con un nuovo appuntamento, in onda alle 14.00 su Canale 5. I superdella puntata sono Benji e Fede, che presenteranno in studio il nuovo singolo. A giudicare le performance canore dei talenti di questa edizione sarà Fred De Palma. L'artista che ha riscritto le regole del gioco, diventando il primo a portare il latin nel mainstream in Italia. Con lui, anche il cantautore livornese Enrico Nigiotti, ex allievo del talent show di Maria De Filippi. Per la danza, la valutazione delle esibizioni sarà affidata a Fabrizio Mainini, coreografo tra i principali protagonisti della danza in televisione. Ospite speciale della puntata sarà il duo musicale, Benji e Fede, che presenterà in studio il nuovo singolo 'Daisy', brano estratto dall'album 'Rewind'.