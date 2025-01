Ilrestodelcarlino.it - Alunni in esilio per la caldaia rotta: "Guasto riparato, da martedì tutto ok"

Da, i 60 studenti della Padalino, trasferiti per alcuni giorni alla Luigi Rossi, torneranno nella sede di via Lanci. Il riscaldamento, assente dall’inizio della scorsa settimana, in un’ala dell’edificio dovee insegnanti hanno trascorso due giorni al freddo, è tornato a funzionare in tempi record. L’intervento di manutenzione programmato dall’Amministrazione comunale si è risolto più velocemente di quanto previsto. L’assessore ai Lavori pubblici, Gianluca Ilari (in foto), lo ha già ufficialmente comunicato alla dirigente dell’istituto Lucia Di Stefano. "Laè in funzione da ieri – assicura Ilari – i ragazzi possono rientrare nelle loro aule (inizialmente si era parlato di venerdì 31 gennaio). I pezzi di ricambio sono arrivati prima del previsto e il lavoro è stato eseguito con grande rapidità".