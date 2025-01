Foggiatoday.it - Alfonso, il poliziotto-eroe di Lucera che ha salvato una ragazza in preda ad un grave malore

Leggi su Foggiatoday.it

Mastrangelo è unche fa servizio al commissariato di, nel Foggiano, ma che in questo periodo è aggregato a Roma per le esigenze speciali connesse al Giubileo.Pellegrina rischia di soffocare per un attacco epilettico, salvata da undiin piazza San.