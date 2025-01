Feedpress.me - Al Jazeera, attacco israeliano nel Sud del Libano: cinque feriti

Secondo Alpersone sono state ferite dal fuoco dell’esercito(Idf) nel tentativo di tornare nei villaggi delmeridionale, nonostante l’avvertimento dell’Idf di non farlo. Secondo l’accordo di cessate il fuoco, Israele avrebbe dovuto ritirarsi oggi dalmeridionale, ma ha già dichiarato che non lo farà finchè l’intesa non sarà «pienamente applicata.