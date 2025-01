Laverita.info - A gennaio bollette schizzate del 32%. E il modello aste Ue può fare peggio

Confesercenti lancia l’allarme, come la Cgia di Mestre. I prezzi alti lasciano gli stoccaggi vuoti. Pichetto: «Provvedimento sulla fusione in cdm in pochi giorni». Orsini: «Pronti a ospitare centrali nelle aziende».