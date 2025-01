Oasport.it - A che ora parte Sofia Goggia oggi nel superG di Garmisch: n. di pettorale, programma, tv

Leggi su Oasport.it

Ilfemminile, valido per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino, indomenica 26 gennaio ankirchen, in Germania, vedrà al via 49 atlete da 12 Paesi: saranno dieci le azzurre in gara, tra le quali.LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM DI KITZBUEHEL ALLE 10.15 E ALLE 13.30LA DIRETTA LIVE DELDIDALLE 11.00Lo start della gara avverrà alle ore 11.00, masarà al cancelletto dinza con ilnumero 11: dalla 1 alla 15 l’intervallo dinza è di 2’00”, dunque, salvo ulteriori interruzioni, la prova dell’azzurra avrà inizio alle ore 11.20.00.Guarda la Coppa del Mondo di sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mesePer la gara della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino la diretta tv sarà affidata a Rai 2 HD ed Eurosport 2 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.