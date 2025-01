Laprimapagina.it - 27 GENNAIO

27VINCENZO CALAFIORE Il 27del 1945 le truppe dell’Armata Rossa liberarono il campo di concentramento diAuschwitz. Sono trascorsi ottat’anni da questo giorno che sancì la fine dell’Olocausto, lo sterminio degli ebrei pianificato come una “ soluzione finale “ della Judenfrage o della questione ebraica, dal regime nazista che dalla Germania la follia di Adolf Hitler sognava imporre a tutta l’Europa.MAI come in questo tempo che stiamo vivendo, incerto e drammatico, credo sia importante ricordare e celebrare la“ GIORNATA DELLA MEMORIA “. Ma dov’è finita questa memoria collettiva? A quanto pare nelle corone depositate ai piedi di monumenti e targhe, nelle sfilate nei campi di concentramento e di sterminio, ma la verità è che noi non abbiamo memoria ne ricordi, altrimenti non ci sarebbero più guerre ne odio tra i popoli, ne ci saremmo dimenticati di quelle persone con la tuta arancione dentro gabbie metalliche “ arrostiste” su una spiaggia, o giustiziate con un colpo di pistola alla testa dal califfato dell’ISIS .