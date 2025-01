Ilrestodelcarlino.it - Vis Faventia sulle ali di bomber Karasse. Big match a Zolino

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’anticipo di oggi nel girone M di Seconda è anche il bigdi giornata. Infatti, a Imola, la capolista Stella Azzurraaffronta i faentini della Vis, seconda in classifica e guidata dal capocannoniere del gruppo,Kane (nella foto) già in gol sette volte in campionato, anche se una marcatura gli è poi stata tolta dal giudice sportivo. In agguato il Brisighella, secondo con la Visa -6 dalla Stella Azzurra, atteso a Santagata. Anche nel girone N oggi si disputa ilclou di Casal Borsetti tra la Stella Rossa, seconda con 30 punti, e la Fiumanese, prima con 31. Alla finestra il Mezzano, ospite della Pro Loco Reda. Seconda Categoria (14ª giornata, ore 14,30). Girone M: St. Azzurra-Vis. Domani: Bagnara-Riolese, Centro Erika-Jcr Juvenilia, San Rocco-Psp Imola, Santagata Sport-Brisighella, Sesto Imolese-B.