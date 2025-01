Iodonna.it - Uno spettacolo a metà tra danza, opera e arti marziali

(askanews) – Unotra: decine disti vestiti da antichi eroi e con il volto pitturato si sono esibiti in danze tradizionali Yingge nella città di Shantou, nel Sud della Cina, battendo bastoni in legno al ritmo di gong e tamburi. Capodanno Cinese 2024, le collezioni beauty in limited edition guarda le foto Leggi anche › Buon anno del Serpente! La moda celebra il Capodanno Cinese in grande stile Si tratta di una tradizione popolare del Guangdong, che rivive durante le festività, portando un’atmosfera festosa, in questo caso per l’arrivo del Capodanno lunare cinese che quest’anno cade il 29 gennaio.