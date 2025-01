Sport.quotidiano.net - Ultimissime. Per Lollo e Bianchi presenza incerta. Di Paola arruolabile

Leggi su Sport.quotidiano.net

La Robur sosterrà questa mattina la seduta di rifinitura, a conclusione della preparazione alla gara casalinga con il Ghiviborgo. E’ stata per il Siena, manco a dirlo, una settimana complicata, con diversi giocatori colpiti dalla febbre e altri non al top della condizione (vedi). Oggi mister Magrini farà quindi la conta, con in tasca almeno due certezze: non saranno abili e arruolabili il lungodegente Hagbe, che ne avrà ancora per qualche settimana, e Galligani, fermato dalla giustizia sportiva: rientrerà la prossima settimana con il Seravezza Pozzi (il diffidato è Morosi). Dovrebbero essere invece a disposizione sia Diche Suplja, usciti acciaccati dalla trasferta di Civita Castellana. Se il terzino non dovesse farcela in campo ci sarà Ricchi (che può avanzare anche a centrocampo, mentre in attacco dovrebbe formarsi la coppia Boccardi-Giannetti.