Udine, permessi falsi per badanti: 19 arresti e perquisizioni in 8 città

Maxi operazione in tutta Italia conlegati aper. La polizia di Stato, nell’ambito dell’indagine della squadra mobile della Questura disu decine digeorgiane, ha arrestato 19 di loro e denunciandone altre 17. L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di, è stata avviata nei mesi scorsi a seguito di alcune segnalazioni ricevute dagli Uffici territoriali delle Agenzie delle Entrate della provinciase, che riferivano di un considerevole accesso presso i loro uffici di donne, apparentemente di nazionalità georgiana, che si presentavano però come cittadine comunitarie, esibendo documenti di identità, validi per l’espatrio, di paesi dell’Unione Europea, in particolare Slovacchia, Polonia e Lituania.