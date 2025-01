Quotidiano.net - Torino, manifestazioni violente e rischio ritorno anni di piombo secondo Enrico Aimi

è una città segnata da, che hanno provocato numerosi feriti tra le forze dell'ordine, "cui va tutta la nostra solidarietà", e "se non si interviene in maniera determinata, rischiamo unaglidi". Lo ha detto all'inaugurazione dell'anno giudiziario nel capoluogo piemontese, intervenuto in rappresentanza del Csm. "Bene hanno fatto - ha aggiunto - la Presidenza del Consiglio e i ministeri di interno e difesa a chiedere 6,8 milioni di risarcimento agli imputati del processo al centro sociale torinese Askatasuna".ha anche osservato che"non è un caso isolato".