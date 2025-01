Novaratoday.it - Tir si ribalta alla rotonda del Cim: lunghe code

Leggi su Novaratoday.it

Per fortuna nessun ferito, ma la circolazione è rimasta bloccata a lungo. Incidente stradale nel pomeriggio di ieri, venerdì 24 gennaio,del Cim. Poco dopo le 17 un camion si èto proprio in.L'autistaguida per fortuna non è rimasto ferito. Il camion stava.