Lecceprima.it - Terza auto a fuoco in sette giorni: fiamme appiccate all’Audi di un 47enne

Leggi su Lecceprima.it

TREPUZZI – Sembra non esserci un punto alla serie di incendi notturni che riguardano vetture e mezzi parcheggiati in strada sul territorio salentino e, in particolare, a Trepuzzi, territorio dove cresce la preoccupazione per gli episodi che si sono verificati nell’ultima settimana.Tre i roghi.