Ternitoday.it - Ternana-Vis Pesaro, Ignazio Abate: “Momento in stagione importante, domani bel banco di prova”

Leggi su Ternitoday.it

Dopo la sconfitta di Pineto, per lanuovo appuntamento in campionato nello scontro diretto d’alta classifica contro la Vis. Alla vigilia del match,ha analizzato il match: “Vissquadra forte in forma con un bel mix di giovani ed esperti. Per noi sarà un bel.