Tennis, Madison Keys regina degli Australian open

Roma, 25 gen. (askanews) – Èla nuova campionessa dell’. Dopo la vittoria in semifinale sulla n°2 del mondo Iga Swiatek, lata americana, outsider della vigilia, numero 14 de ranking wta, supera anche Aryna Sabalenka col punteggio di 6-3 2-6 7-5 al termine di una finale condotta da vera protagonista. L’americana infatti, in striscia da 11 partite consecutive dopo il trionfo anche al torneo di Adelaide, ha imposto il suoaggressivo e brillante anche alla n°1 del mondo, trovando nel set decisivo le forze per venire a capo di una partita che a un certo punto pareva ribaltata. L'articoloproviene da Ildenaro.it.