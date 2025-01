Tennis ko in finale Bolelli-Vavassori

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

16.00 Nulla da fare per la coppia italiana nel torneo di doppio degli Australian open di Melbourne. Simonee Andreacedono ina Heliovaara/Patten (Fin/Gbr) dopo una maratona di 3h04', 67 76 63 lo score.partono bene: vinto il primo set con un tiebreak fiume terminato 18-16. Poi amarezza nel secondo set: sempre al tiebreak, 75 per Heliovara/Patten. Il trionfo è lì a due punti, ma gli azzurri subiscono il break in apertura di terzo set che li condanna.