Ternitoday.it - “Telefoni a singhiozzo, rete elettrica 'vecchia', niente bus, scuole a rischio: così si vive in un piccolo comune montano”

Leggi su Ternitoday.it

Tante, troppe parole in questi ultimi anni a favore dei piccoli Comuni, a favore delle aree interne marginali, ma purtroppo, come spesso accade, queste parole, pure importanti, sono state accompagnate da risultati troppo contraddittori.In quest’ultimo periodo, e in questi mesi in particolare.