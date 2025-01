Repubblica.it - Telecamere di sorveglianza e codice di condotta per gli avventori: ecco le regole per i locali

Leggi su Repubblica.it

Polemica dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale delle linee guida per la sicurezza negli esercizi pubblici. Il Viminale: “Sono facoltative”. Chi aderirà verrà premiato evitando chiusura e sanzioni in caso di risse e disordini. Timbro lavabile sul corpo per i minori