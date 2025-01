Viterbotoday.it - Tarquinia, dopo quasi 10 anni un bando per riaprire il campeggio di Spinicci

Il Presidente dell’Università Agraria Alberto Riglietti riesce nella storica impresa di far approvare in Consiglio gli atti di indirizzo per l’evidenza pubblica al fine diildia Riva dei Tarquini.diecitra contenziosi e chiusura forzata.