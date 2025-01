Feedpress.me - Tajani replica a Lavrov: "L'Italia non è nemica di nessuno. Pronti al dialogo sull'Ucraina"

«Noi non siamo nemici di, siamo costruttori di pace. Non significa essere nemici della Russia se si dice che la Russia deve rispettare il diritto internazionale. Noi non siamo in guerra con la Russia, ma difendiamo il diritto dell’ad essere uno Stato indipendente» , ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonioa margine di un evento di Forzaa Milano,.