Lidentita.it - Super Federica Brignone: vince a Garmish battendo Sofia Goggia di un solo centesimo

Leggi su Lidentita.it

Strepitosa, meravigliosa, un capolavoro: lunga la lista dei complimenti per unache compie un’altra impresa in Coppa del Mondo e sulla Kandahar di Garmisch, dove 16 anni fa disputava la sua prima gara di velocità in Cdm,una discesa libera incredibile con il crono di 1.35.83per appena 1di unL'Identità.