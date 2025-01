Sportintv.eu - Sinner-Zverev, la finale degli Australian Open 2025 in diretta anche in chiaro sul canale NOVE

Leggi su Sportintv.eu

Ladell’sarà trasmessa insufree della galassia Warner Bros Discovery, domenica 26 gennaio dalle 9.30 inda Melbourne Park: sarà la terzaSlam di Jannik, campione in carica in Australia e vincitore dell’ultimo US. Jannikaffronterà il numero 2 del ranking Atp .L'articolo, laininsulproviene da Sport in TV.