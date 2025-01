Sinner la finale Australian Open in tv in chiaro | orario e dove vederla

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Ladegli2025 sarà trasmessa in tv in. La partita tra Jannike Alexander Zverev in programma domenica 26 gennaio 2025 sarà trasmessa insu NOVE dalle 9.30. Glisono stati trasmessi sinora in esclusiva da Eurosport, visibile sui canali Sky. La, invece, sarà .