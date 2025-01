Lidentita.it - Sia fatta Giustizia: la riforma che serve all’Italia

Leggi su Lidentita.it

Che il sistema giudiziario italiano non goda di ottima salute, per usare un eufemismo, è un dato di fatto che possono testimoniare i tanti che si sono trovati invischiati in una causa o che hanno fatto ricorso ad un tribunale per rivendicare i propri diritti.Relativamente alle cause civili, già nel 2011 Mario Draghi affermava: “Va . Sia: lacheL'Identità.