Firenzetoday.it - Si immerge nel lago ghiacciato e non riemerge: il fotografo Massimo Sestini è in coma farmacologico

Il noto fotografo fiorentino è ricoverato in rianimazione all'ospedale di Trento, dopo un incidente nelle acque gelide del lago di Lavarone, dove si trovava per una immersione. Qualcosa non ha funzionato con l'erogatore.