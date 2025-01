Sport.quotidiano.net - Serie C. Atalanta U23 lanciata. Derby col Lumezzane. Franzini rischia grosso

CARAVAGGIO (Bergamo)L’U23, dopo il successo sulla Triestina, riceve ilper unsempre sentito. Trompiani decimi, reduci da una brutta sconfitta con il fanalino Clodiense e da un precedente 3-3 con la Pro Vercelli. All’andata 2-1 con le reti bresciane di Malotti e Iori, prima del gol di Navarro. Altri tempi: oraè a rischio e al suo posto, in caso di ko, potrebbe essere pronto l’ex Legnago Massimo Donati. Altro clima per la squadra di Modesto (nella foto), quarta con 40 punti, in striscia positiva da sei turni. Ancora una volta con numerose assenze: dietro rientra Berto, ma sarà ancora out Bergonzi, in mezzo non c’è Chiwisa e davanti saranno ancora indisponibili il fantasista De Nipoti e gli attaccanti Alessio e Vavassori. A centrocampo avrà ancora spazio il 24enne bresciano Erdis Kraja, veterano di categoria, rientrato da due gare da titolare dopo un lungo stop: "All’andata e’ stata una brutta sconfitta, ma adesso siamo in buon momento, la squadra è pronta, stiamo andando al massimo nonostante un po’ di assenti".