Serie B donne Peperoncino e Bsl scatta il girone di ritorno

Prima diin. Sfida interna per ilche, alle 21, a Mascarino, affronta il Puianello. Sfida difficile per le ragazze di Massimo Annunziata che affronteranno la seconda forza del campionato, ma che vogliono provare a lasciarsi alle spalle la sconfitta nel turno infrasettimanale con Castel San Pietro. Domani tocca alla Bsl San Lazzaro. Le ragazze di Paolo Dalé saranno di scena a Modena in casa delle Sisters alle 18 per continuare la corsa. Le altre gare: Scandiano-Cavezzo, Rimini-Ferrara, Valdarda-Fidenza, Castel San Pietro-Magik Rosa Parma, Cesena-Forlì, Valtarese-Faenza. La classifica: Cavezzo 30; Puianello 24; Valdarda 22; Sisters 20; Castel San Pietro; Cesena e Rimini 18; Bsl e Valtarese 16; Faenza, Scandiano e Fidenza 12;6; Magik Rosa Parma 4; Ferrara 2; Forlì 0.