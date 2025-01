Torinotoday.it - Serie A, Napoli-Juventus: probabili formazioni e dove vederla in tv

Leggi su Torinotoday.it

Questa sera, allo stadio "Diego Armando Maradona" di, andrà in scena una delle sfide più attese della stagione:si affronteranno nel match valido per la 22ª giornata diA. Il fischio d'inizio è previsto per le ore 18, con i partenopei pronti a difendere il vantaggio.