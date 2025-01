Digital-news.it - Serie A 2024/25 - Diretta DAZN 22a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

L'Inter di Simone Inzaghi continua la sua rincorsa al vertice affrontando il Lecce di Marco Giampaolo in trasferta. Nella passata stagione, i nerazzurri trionfarono con un netto 4-0: quale sarà l'esito questa volta?Domenica alle ore 18 insuTutta laA Enilive è solo su: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a. Attiva ora.- 22aa cura di Simone Rossi - Digital-News.itDIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione diè lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odiernadi campionato diA su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva deie degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.VENERDI 24 GENNAIO 2025ore 20:45A 22a: Torino vs Cagliari ()disponibile anche su1 - Sky e.